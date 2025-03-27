В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков

Для справки: UDST — первый катарский университет, специализирующийся на прикладном, техническом и профессиональном образовании. Здесь готовят бакалавров и магистров по 64 специальностям. В структуре вуза 5 колледжей: бизнес, инжиниринг и IT, медицинские и общеобразовательные науки.