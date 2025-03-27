Атомный ледокол «Арктика» за время эксплуатации обеспечил проводку более 600 судов

«Арктика» заложена на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года, спущена на воду 16 июня 2016 года. Торжественная церемония с подписанием акта приема-передачи и поднятием на судне российского флага состоялась 21 октября 2020 года в Мурманске. В акватории Севморпути «Арктику» начали использовать в декабре 2020 года.