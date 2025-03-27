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Путин возложил цветы к памятнику «Защитникам Заполярья» в Мурманске

Путин возложил цветы к памятнику «Защитникам Заполярья» на сопке Зеленый мыс.
Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья».

Под звуки военного оркестра глава государства подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.

Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.