Путин возложил цветы к памятнику «Защитникам Заполярья» в Мурманске

Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.