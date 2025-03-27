В Воронеже отремонтируют дом, где останавливалась Анна Ахматова

Воронежские власти определились с подрядчиком, который проведет капитальный ремонт исторического здания, расположенного на улице 20-летия ВЛКСМ, 59. Об этом сообщили в областном министерстве по регулированию контрактной системы 27 марта.
Дом этот известен воронежцам как тот, в котором останавливалась известная поэтесса Анна Ахматова. Она приезжала в 1936 году в Воронеж к находившемуся в нашем городе в ссылке Осипу Мандельштаму.
Госконтракт на сумму 49,7 млн рублей выиграло ООО «Спецстрой». В правительстве региона отметили, что на счету компании такие крупные объекты, как спорткомплекс с борцовским залом, детский корпус для спецпомощи областной детской больницы № 1 и др.
Капремонт «ахматовского» дома должен быть завершен до 15 декабря 2025 года.