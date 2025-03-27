Суд в Москве арестовал по делу о мошенничестве основателя «Русагро» Мошковича

В «Русагро» во время заключения сделки обещали, что основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров останется совладельцем компании и войдет в совет директоров. Однако, по словам самого Бурова, случился рейдерский захват его активов, в результате чего он потерял бизнес. В судах, отметил он, отстоять свою позицию не получилось, потому что его иски отклоняли по разным основаниям. Уголовное дело против Мошковича возбудили по заявлению Бурова.