В Иркутске ветераны Великой Отечественной войны получат 80 тысяч рублей

— Это не просто материальная помощь, а знак глубокого уважения и благодарности людям, которые отстояли нашу страну в самые тяжелые годы. Мы должны помнить об их подвиге, чтить их героизм и делать все, чтобы они чувствовали заботу и признание. Финансирование будет полностью покрываться за счет муниципального бюджета, — сказал Руслан Болотов.