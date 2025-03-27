В Иркутске ветераны Великой Отечественной войны получат 80 тысяч рублей. С предложением о разовой выплате к 80-летнему юбилею Победы выступил мэр областного центра Руслан Болотов. Затем идею поддержали народные избранники. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Это не просто материальная помощь, а знак глубокого уважения и благодарности людям, которые отстояли нашу страну в самые тяжелые годы. Мы должны помнить об их подвиге, чтить их героизм и делать все, чтобы они чувствовали заботу и признание. Финансирование будет полностью покрываться за счет муниципального бюджета, — сказал Руслан Болотов.
На сегодняшний день в областном центре проживает 31 ветеран. Разовую выплату в 80 тысяч рублей получит каждый из них. На эти цели направят 2, 54 миллиона рублей.