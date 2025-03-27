В Молдове опять закрывают гимназию: На очереди ещё 100 школ — министр образования считает, что это нормально

«Все наши анализы, результаты экзаменов, международных оценок PISA показывают очень большие различия. Ученики из школ с большим количеством детей в стране демонстрируют более высокие результаты. А среди учащихся школ с числом учеников менее 400 этот показатель значительно ниже», — заявил Дан Перчун.