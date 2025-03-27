В Молдове опять закрывают гимназию: На очереди ещё 100 школ — министр образования считает, что это нормально

Гимназия в селе Плопь Кантемирского района, где обучаются 57 детей, будет закрыта. Ближайшая школа находится в 16 км.
Зато у нас за кучу миллионов откроют пропагандисткий проПАСовский телеканал М3.
На днях министр образования Дан Перчун заявил в Молдове более ста школ, куда ходят в среднем 50−60 учащихся.
Он подчеркнул, что «имеет смысл перевести этих детей в школы с наибольшим числом учащихся, организовав для них транспорт».
«Все наши анализы, результаты экзаменов, международных оценок PISA показывают очень большие различия. Ученики из школ с большим количеством детей в стране демонстрируют более высокие результаты. А среди учащихся школ с числом учеников менее 400 этот показатель значительно ниже», — заявил Дан Перчун.
Следует ли ожидать, что школы, где учится менее 400 детей тоже начнут закрывать?
Закрывается школа — вымирает село Санду задала тон еще в 2015 году, в бытность министром просвещения, и ее соратники продолжают заниматься так называемой оптимизацией образовательных учреждений, вынуждая граждан покидать страну.