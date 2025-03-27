В Татарстане замечены первые клещи

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что сезон активности клещей начинается с наступлением теплой погоды (выше +10 градусов). Обычно это выпадает на середину апреля, а пик фиксируется в конце мая — в июне. Второй подъем наступает в августе и длится до конца октября.
Как отметили сотрудники ведомства, в этом году тепло пришло раньше времени. Это способствует точечной активизации клещей. В связи с этим специалисты рекомендуют надевать максимально светлую закрывающую одежду во время прогулки в лесных зонах и перед выходом обработать ее репеллентами. До возвращения домой стоит осмотреть себя на наличие опасных насекомых.