В Татарстане замечены первые клещи

Как отметили сотрудники ведомства, в этом году тепло пришло раньше времени. Это способствует точечной активизации клещей. В связи с этим специалисты рекомендуют надевать максимально светлую закрывающую одежду во время прогулки в лесных зонах и перед выходом обработать ее репеллентами. До возвращения домой стоит осмотреть себя на наличие опасных насекомых.