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В Татарстане замечены первые клещи

В Татарстане замечены первые клещи. О своей находке сообщил в городском телеграм-канале житель Иннополиса.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что сезон активности клещей начинается с наступлением теплой погоды (выше +10 градусов). Обычно это выпадает на середину апреля, а пик фиксируется в конце мая — в июне. Второй подъем наступает в августе и длится до конца октября.

Как отметили сотрудники ведомства, в этом году тепло пришло раньше времени. Это способствует точечной активизации клещей. В связи с этим специалисты рекомендуют надевать максимально светлую закрывающую одежду во время прогулки в лесных зонах и перед выходом обработать ее репеллентами. До возвращения домой стоит осмотреть себя на наличие опасных насекомых.