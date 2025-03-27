Омичам показали парк имени 30-летия ВЛКСМ в 50-е годы 20 века

Как рассказали в пресс-службе омских парков, омичи могут увидеть старинную входную группу, которая была реконструирована в 70-ых годах 20 века. Интересно, что форма ворот позволяла размещать яркие афиши прямо внутри входной группы. Чаще всего, они отражали главные события из жизни города и страны.