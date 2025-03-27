Омичам показали парк имени 30-летия ВЛКСМ в 50-е годы 20 века

Омичи смогли увидеть редкие фото омского парка имени 30-летия ВЛКСМ. Черно-белые снимки были опубликованы на официальной страничке сообщества «Городские парки Омск».
Фото: t.me/GoParkOmsk.
Как рассказали в пресс-службе омских парков, омичи могут увидеть старинную входную группу, которая была реконструирована в 70-ых годах 20 века. Интересно, что форма ворот позволяла размещать яркие афиши прямо внутри входной группы. Чаще всего, они отражали главные события из жизни города и страны.
«К сожалению, точные причины замены входной группы остаются неизвестными. Возможно, это было связано с общей тенденцией к обновлению архитектурного облика города, желанием создать более современное и величественное пространство, или же просто с необходимостью проведения ремонтных работ», — сообщили в администрации муниципальных парков.
Фото: t.me/GoParkOmsk.
Ранее мы рассказывали, что архивариусы поделились фото омских такси из прошлого века.