На Кубани усилят меры безопасности во время Пасхи и Радоницы

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе подготовили комплекс мероприятий по обеспечению порядка во время православных праздников. В Сочи ожидается высокий туристический поток: по информации мэра города Андрея Прошунина, курорт уже принял более 1,4 миллиона гостей, а на майские праздники ожидается прибытие еще 350 тысяч человек. В связи с этим запланировано проведение 50 массовых мероприятий, а безопасность обеспечат усиленные наряды полиции, Росгвардии, казачьи дружины и кинологические расчеты.