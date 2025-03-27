На Кубани усилят меры безопасности во время Пасхи и Радоницы

Вопрос обсуждался на совместном заседании, которое провели глава края Вениамин Кондратьев и руководитель регионального УФСБ Леонид Михайлюк.
Как рассказали в пресс-службе администрации Кубани, в обсуждении также участвовали представители силовых структур, ЗСК, органов прокуратуры и муниципальных властей. Губернатор подчеркнул, что в праздничные дни ожидается массовое посещение храмов и кладбищ жителями, поэтому необходимо усилить меры контроля.
Кондратьев поручил организовать круглосуточное дежурство и обеспечить повышенное присутствие правоохранителей в местах скопления людей. Кроме того, главы муниципалитетов должны позаботиться о бесперебойной работе общественного транспорта: в ночь на Пасху маршруты будут продлены минимум до 5 утра, а в дни Радоницы планируется ввести дополнительные рейсы к кладбищам.
С учетом продолжающегося действия среднего уровня реагирования, установленного указом президента России, на совещании приняли решение отказаться от первомайских шествий, как это было в предыдущие годы.
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе подготовили комплекс мероприятий по обеспечению порядка во время православных праздников. В Сочи ожидается высокий туристический поток: по информации мэра города Андрея Прошунина, курорт уже принял более 1,4 миллиона гостей, а на майские праздники ожидается прибытие еще 350 тысяч человек. В связи с этим запланировано проведение 50 массовых мероприятий, а безопасность обеспечат усиленные наряды полиции, Росгвардии, казачьи дружины и кинологические расчеты.