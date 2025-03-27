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«Поезд Победы» прибудет в Анапу 2 апреля

В Анапу 2 апреля приедет иммерсивная выставка «Поезд Победы».

Источник: пресс-служба мэрии Анапы

2 апреля в Анапу прибудет «Поезд Победы» — уникальная иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе. Вагоны, оформленные в стиле 1940-х годов, рассказывают историю Великой Отечественной войны через глаза солдат и мирных жителей. Также для зрителей предусмотрели мультимедийное сопровождение из 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздает атмосферу военных событий.

«Экспозиция доступна с 10:00 до 18:30, посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте и получение электронного билета», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Центральным персонажем выставки является Лидия — собирательный образ молодой советской девушки, чья история отражает судьбу страны в годы войны. Поезд проследует по маршруту, символизирующему путь от Гомеля до Берлина, погружая посетителей в атмосферу военных событий.