«Поезд Победы» прибудет в Анапу 2 апреля

2 апреля в Анапу прибудет «Поезд Победы» — уникальная иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе. Вагоны, оформленные в стиле 1940-х годов, рассказывают историю Великой Отечественной войны через глаза солдат и мирных жителей. Также для зрителей предусмотрели мультимедийное сопровождение из 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздает атмосферу военных событий.