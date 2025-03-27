«Поезд Победы» прибудет в Анапу 2 апреля

2 апреля в Анапу прибудет «Поезд Победы» — уникальная иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе. Вагоны, оформленные в стиле 1940-х годов, рассказывают историю Великой Отечественной войны через глаза солдат и мирных жителей. Также для зрителей предусмотрели мультимедийное сопровождение из 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздает атмосферу военных событий.
«Экспозиция доступна с 10:00 до 18:30, посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте и получение электронного билета», — отметили в пресс-службе мэрии города.
Центральным персонажем выставки является Лидия — собирательный образ молодой советской девушки, чья история отражает судьбу страны в годы войны. Поезд проследует по маршруту, символизирующему путь от Гомеля до Берлина, погружая посетителей в атмосферу военных событий.