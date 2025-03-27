Глава Веселовского района Ростовской области Роман Криворотов подал в отставку

В Ростовской области подал в отставку глава Веселовского района Роман Криворотов. Чиновник написал в своем телеграм-канале, что покинул должность с 26 марта.
— Завершил свою деятельность в качестве главы администрации Веселовского района. Благодарен каждому из вас за поддержку и конструктивную критику, — прокомментировал Роман Криворотов.
Управленец отметил, что местные власти и жители района вместе работали над улучшением инфраструктуры, развитием образования и культуры, поддерживали предпринимательство и сельское хозяйство. Многое сделано, но еще больше предстоит, добавил Роман Криворотов.
Напомним, ранее главой Красносулинского района Ростовской области назначили Ивана Кирпичикова.