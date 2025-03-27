Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Веселовского района Ростовской области Роман Криворотов подал в отставку

Стало известно об увольнении главы Веселовского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подал в отставку глава Веселовского района Роман Криворотов. Чиновник написал в своем телеграм-канале, что покинул должность с 26 марта.

— Завершил свою деятельность в качестве главы администрации Веселовского района. Благодарен каждому из вас за поддержку и конструктивную критику, — прокомментировал Роман Криворотов.

Управленец отметил, что местные власти и жители района вместе работали над улучшением инфраструктуры, развитием образования и культуры, поддерживали предпринимательство и сельское хозяйство. Многое сделано, но еще больше предстоит, добавил Роман Криворотов.

Напомним, ранее главой Красносулинского района Ростовской области назначили Ивана Кирпичикова.