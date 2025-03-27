Генконсульство подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Хургаде

Недалеко от египетского курорта Хургада затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки людей пострадали, официально подтверждена смерть пяти человек, но эта цифра не окончательная. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за подводный риф и разгерметизировалось. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».