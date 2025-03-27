«Белавиа» объявила продажу билетов со скидками по 98 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что 28 апреля 2025 года «Белавиа» выполнит первый рейс из Могилева в Москву. Уточняется, что рейсы по указанному направлению будут выполняться по понедельникам и четвергам.
В пресс-службе белорусского авиаперевозчика отметили, что до конца весны приобрести билеты можно будет по тарифу «Промо». Так, стоимость из Могилева в Москву, а также из Москвы в Могилев (речь идет про рейс в одну сторону) составит от 98 рублей. Цена на билеты туда и обратно будет от 196 рублей. Сказано, что период путешествия должен быть по 31 мая 2025 года.
Ранее «Белавиа» объявила о скидках на билеты в Турцию до 31 марта.
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