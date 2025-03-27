«Белавиа» объявила продажу билетов со скидками по 98 рублей

В пресс-службе белорусского авиаперевозчика отметили, что до конца весны приобрести билеты можно будет по тарифу «Промо». Так, стоимость из Могилева в Москву, а также из Москвы в Могилев (речь идет про рейс в одну сторону) составит от 98 рублей. Цена на билеты туда и обратно будет от 196 рублей. Сказано, что период путешествия должен быть по 31 мая 2025 года.