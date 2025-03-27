На сотом году жизни не стало педагога и ветерана Великой Отечественной войны Махкама Нугуманова

Махкам Сабирович служил с 1944 по 1950 год в Каспийской военно-морской флотилии и учебно-морском отряде в Ленинграде. После войны ветеран посвятил себя педагогической деятельности. Он преподавал в школе поселка Тукан Белорецкого района, а с 1961 года, после переезда с семьей в Уфу, стал учителем биологии и географии в школе № 99. В учреждении Махкам Нугуманов организовал туристический кружок, активно водил детей в походы. На заслуженный отдых он вышел в 1986 году.