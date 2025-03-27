Европейский орбитальный телескоп GAIA прекратил работу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) отправили на орбитальный телескоп GAIA последние команды, которые перевели этот научный космический аппарат в спящий режим, в результате чего его научная миссия официально завершилась после 11 лет работы на орбите Земли. Об этом сообщил официальный канал GAIA в X.
«Телескоп GAIA в последний раз использовал свои двигатели: он покинул точку Лагранжа L2 и начал медленный дрейф в сторону его конечной орбиты вокруг Солнца. Сейчас специалисты ЕКА постепенно отключают все системы и инструменты обсерватории таким образом, что она не случайно не перезагрузилась в последующие месяцы и годы», — говорится в сообщении.
Европейский телескоп GAIA был выведен в космос в середине декабря 2013 года в так называемую точку Лагранжа L2, где притяжение Земли и Солнце уравновешивает друг друга. На протяжении последних 11 лет он наблюдал за несколькими миллиардами близких к нам звезд Млечного Пути.
Эти наблюдения помогли ему точно оценить расстояние до этих светил и определить их размеры и тип, наблюдая за тем, как смещается их положение на небосводе по мере движения Земли вокруг Солнца. За прошлые годы участники проекта GAIA опубликовали два каталога с уточненными координатами почти двух миллиардов светил, а также подготовили несколько сверхточных карт ближайших окрестностей Солнечной системы.
В январе 2025 года запасы газа в двигателях GAIA, необходимых для стабилизации и управления положением космического аппарата, подошли к концу, что вынудило научную команду миссии прекратить наблюдения и разработать план по завершению миссии, реализация которого была успешно завершена сегодня. Ученые при этом продолжают анализ данных, собранных GAIA за все годы работы, и в следующем году они планируют опубликовать новый каталог звезд (DR4).
Он будет содержать в себе вдвое больше научных данных, чем содержится в текущем каталоге GAIA (DR3), в том числе первые данные по нескольким сотням или тысячам экзопланет, которые ученые планируют обнаружить на снимках с данного орбитального телескопа. Также эти сведения помогут ученым уточнить трехмерные координаты и свойства всех уже открытых и пока неизученных звезд, что дополнит представления астрономов об устройстве и облике нашей Галактики.