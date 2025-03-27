Европейский орбитальный телескоп GAIA прекратил работу

Он будет содержать в себе вдвое больше научных данных, чем содержится в текущем каталоге GAIA (DR3), в том числе первые данные по нескольким сотням или тысячам экзопланет, которые ученые планируют обнаружить на снимках с данного орбитального телескопа. Также эти сведения помогут ученым уточнить трехмерные координаты и свойства всех уже открытых и пока неизученных звезд, что дополнит представления астрономов об устройстве и облике нашей Галактики.