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В Иркутской области утвердили перечень противопоказаний к профессиям

Теперь люди с диабетом не допускаются к работе железнодорожниками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Важные изменения в медицинских требованиях для работников опасных производств разъяснили в Госинспекции труда Иркутской области. Теперь работникам с сахарным диабетом любого типа, находящимся на инсулинотерапии, полностью запрещено работать на должностях, связанных с движением поездов и маневровой работой. Этот перечень утвердили в Минздраве.

— В частности, сахарный диабет любого уровня тяжести, включая случаи, когда функции организма не нарушены, но человек находится на инсулинотерапии, теперь является абсолютным противопоказанием. Раньше степень диабета 2-го типа влияла на оценку состояния здоровья работника, — пояснили специалисты.

Также был обновлен список медпоказаний для вредных и опасных профессий. Нововведения затронули работников с различными нарушениями слуха. Им расширили список допустимых профессий.