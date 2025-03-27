В Иркутской области утвердили перечень противопоказаний к профессиям

Важные изменения в медицинских требованиях для работников опасных производств разъяснили в Госинспекции труда Иркутской области. Теперь работникам с сахарным диабетом любого типа, находящимся на инсулинотерапии, полностью запрещено работать на должностях, связанных с движением поездов и маневровой работой. Этот перечень утвердили в Минздраве.