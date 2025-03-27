Популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси

В Госстандарте отметили, что в указанной смеси при проверке было обнаружено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) в 0,1 грамме. Указанный товар запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 апреля 2025 года.