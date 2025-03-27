В Омске прокат самокатов начнет работу с 28 марта

Уже завтра, 28 марта, омичи смогут воспользоваться услугами кикшеринга. Мэр города Сергей Шелест сообщил о подписании соглашения с компанией «ВУШ», которое призвано обеспечить безопасность пешеходов и пользователей электросамокатов.
Соглашение обязывает компанию размещать самокаты только в специально отведенных местах, исключая газоны, детские и спортивные площадки, дворы, а также зоны с ограниченной видимостью на перекрестках. Запрещается оставлять самокаты на тротуарах уже 1,5 метра шириной, ближе 5 метров к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и объектам культурного наследия. Расстояние до памятников и монументов должно составлять не менее 30 метров.
Компания «ВУШ» обязуется обеспечивать круглосуточную информационную поддержку пользователей и мониторинг размещения самокатов. В некоторых зонах, например, в парках, будет автоматически снижаться скорость движения электросамокатов. Мэр подчеркнул, что соглашение направлено на повышение качества услуг кикшеринга и минимизацию рисков для горожан.
Ранее мы писали, что омичей предупредили о новом виде мошенничества с использованием оплаты проката самокатов.