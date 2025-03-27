В Омске прокат самокатов начнет работу с 28 марта

Соглашение обязывает компанию размещать самокаты только в специально отведенных местах, исключая газоны, детские и спортивные площадки, дворы, а также зоны с ограниченной видимостью на перекрестках. Запрещается оставлять самокаты на тротуарах уже 1,5 метра шириной, ближе 5 метров к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и объектам культурного наследия. Расстояние до памятников и монументов должно составлять не менее 30 метров.