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Через Ростов-на-Дону запустили автобусный рейс ДНР — Новороссийск

Рейсовый автобус Мариуполь — Новороссийск начал курсировать через Ростов и Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

С 27 марта через Ростов-на-Дону начал курсировать рейсовый автобус, который связывает Мариуполь (ДНР) и Новороссийск (Краснодарский край). Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

— Рейсы выполняются ежедневно только в прямом направлении, — говорится в опубликованной информации.

Выезд из Мариуполя планируется в 21:45. Далее маршрут должен следовать через Таганрог (23:30), Ростов-на-Дону (1 час ночи), Краснодар (6:00), Крымск (8:00). Прибытие в Новороссийск в 9:00.

Ранее запустили новый автобусный маршрут из Ростова-на-Дону в Минск.