Синоптики пообещали до +17 градусов в Беларуси в последние выходные марта, информирует портал pogoda.by.
Согласно данным, в субботу, 29 марта, в стране будет переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируются слабые гололед, а также туман. Ветер окажется юго-восточный, восточный, местами порывистый. В ночное время температура воздуха составит от −4 до +3 градусов, а днем — от +11 до +17 градусов.
В воскресенье, 30 марта, в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погоду, без осадков. Кратковременные дожди вероятны только по южной и западной части. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер будет преобладать юго-восточный, южный, а в дневные часы порывистый. Ночью будет от −3 до +4 градусов. Днем ожидается от +11 до +17 градусов.
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