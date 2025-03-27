Синоптики пообещали до +17 градусов в Беларуси в последние выходные марта

В воскресенье, 30 марта, в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погоду, без осадков. Кратковременные дожди вероятны только по южной и западной части. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер будет преобладать юго-восточный, южный, а в дневные часы порывистый. Ночью будет от −3 до +4 градусов. Днем ожидается от +11 до +17 градусов.