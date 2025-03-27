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Последние новости к вечеру 27 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 27 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 27 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 марта 2025 года.

Батискаф с россиянами потерпел крушение в Египте

Источник: Sindbad Club

У побережья Хургады затонул прогулочный батискаф Sindbad. Есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. Всего на борту было 45 российских туристов.

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Источник: AP 2024

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS. Также было сбито 137 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи

Источник: РИА "Новости"

Задержанная в Кишиневе глава Гагаузии Гуцул обратилась к президенту России с просьбой использовать дипломатические и политические механизмы для давления на молдавские власти. Она заявила, что ее арест — часть кампании против автономии и ее особого статуса.

Итальянская компания Ariston решила продолжить работать в РФ

Итальянский производитель водонагревателей Ariston объявил о планах продолжить деятельность в России после отмены временного управления его «дочкой» со стороны «Газпром бытовые системы». Компания заявила, что сохранит приверженность российскому рынку и сотрудникам.

Умер ведущий Алексей Веселкин

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный артист России, режиссер и ведущий Алексей Веселкин ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он вел передачи «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы», а также был ведущим ряда шоу на радио.