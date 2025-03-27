Последние новости к вечеру 27 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 марта 2025 года.
Батискаф с россиянами потерпел крушение в Египте
У побережья Хургады затонул прогулочный батискаф Sindbad. Есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. Всего на борту было 45 российских туристов.
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS. Также было сбито 137 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи
Задержанная в Кишиневе глава Гагаузии Гуцул обратилась к президенту России с просьбой использовать дипломатические и политические механизмы для давления на молдавские власти. Она заявила, что ее арест — часть кампании против автономии и ее особого статуса.
Итальянская компания Ariston решила продолжить работать в РФ
Итальянский производитель водонагревателей Ariston объявил о планах продолжить деятельность в России после отмены временного управления его «дочкой» со стороны «Газпром бытовые системы». Компания заявила, что сохранит приверженность российскому рынку и сотрудникам.
Умер ведущий Алексей Веселкин
Заслуженный артист России, режиссер и ведущий Алексей Веселкин ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он вел передачи «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы», а также был ведущим ряда шоу на радио.