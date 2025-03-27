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Жительница Усть-Кута заплатит штраф за оскорбление бойца СВО на баннере

На суде сибирячка заявила, что выражала свое мнение.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Усть-Кута ответила в суде за оскорбление погибшего бойца СВО. Его фотография была изображена на баннере, который возмутил сибирячку. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Усть-Кутского городского суда. Ситуация произошла еще 20 ноября прошлого года. Женщина нецензурно выразилась о баннере с бойцом на камеру. Затем опубликовала видео у себя на странице в соцсети, дальше оно разлетелось по местным пабликам.

— В судебном заседании гражданка вину признала, пояснила, что выражала свое субъективное мнение, — поделились в инстанции.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ. Ей назначен штраф в 15 тысяч рублей.