Жительница Усть-Кута заплатит штраф за оскорбление бойца СВО на баннере

Жительница Усть-Кута ответила в суде за оскорбление погибшего бойца СВО. Его фотография была изображена на баннере, который возмутил сибирячку. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Усть-Кутского городского суда. Ситуация произошла еще 20 ноября прошлого года. Женщина нецензурно выразилась о баннере с бойцом на камеру. Затем опубликовала видео у себя на странице в соцсети, дальше оно разлетелось по местным пабликам.