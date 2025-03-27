Нейросеть взяла на себя общение с авиапассажирами

— Современные технологии делают жизнь людей проще и комфортнее. Теперь пассажиры могут быстро получать ответы на свои вопросы в любое время, а сотрудники авиакомпании — сосредоточиться на более сложных задачах. Это новый уровень сервиса, и мы рады, что наши решения помогают развивать цифровые экосистемы в самых разных отраслях, включая транспортную, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.