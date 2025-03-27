Нейросеть взяла на себя общение с авиапассажирами

Искусственный интеллект теперь подключили к решению различных задач авиапассажиров. Это позволит пассажирам получать ответы на вопросы в любое время суток. Значительную часть общения с клиентами авиакомпании «Азимут» взял на себя чат-бот на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Он уже обрабатывает 86% вопросов, в том числе нестандартных.
Известно, что ИИ прошел обучение на пассажирской документации авиакомпании. А разработчики софта отмечают это решение как важный переход от преднастроенных сценариев к умной и адаптивной модели.
— Современные технологии делают жизнь людей проще и комфортнее. Теперь пассажиры могут быстро получать ответы на свои вопросы в любое время, а сотрудники авиакомпании — сосредоточиться на более сложных задачах. Это новый уровень сервиса, и мы рады, что наши решения помогают развивать цифровые экосистемы в самых разных отраслях, включая транспортную, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По словам генерального директора АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Павла Екжанова, подключенный чат-бот обрабатывает множество разных запросов, включая вопросы бронирования, разъяснения правил перевозки и другой актуальной информации. При этом он работает автономно, без необходимости подключения операторов контакт-центра.
Отмечается, что в ближайших планах разработчиков — улучшить создание связей между объектами, логику обработки и хранения документов, многое другое.
Как сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, в 2025 году, по экспертным оценкам, свыше 80% компаний будут использовать чат-ботов, в том числе на первой линии поддержки клиентов.