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Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике

Путин заявил о важности повышения качества жизни людей в арктических регионах.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах.

Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ.

В Мурманске 26−27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере — жить!», который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.

Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.