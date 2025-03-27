Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ.
В Мурманске 26−27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере — жить!», который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.
Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.