Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — сказал глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.