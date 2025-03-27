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Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике

Путин: нужно делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Необходимо делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно, заявил президент России Владимир Путин.

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — сказал глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.