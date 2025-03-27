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На трассах Ростовской области увеличат количество дежурных экипажей ДПС

Количество экипажей ДПС увеличат на 25% на дорогах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на майских праздниках ожидается рост автотрафика, в связи с этим будет увеличено количество дежурных экипажей ДПС. Об этом рассказал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун.

— В потенциально опасных местах, где есть спуски, подъемы и другие аварийно-опасные места, мы увеличиваем количество патрулей, экипажей ДПС на 25%, — сказал Олег Богун.

Правоохранитель добавил, что за безопасностью на дорогах региона также следят с помощью 355 камер фото- и видеофиксации. В прошлом году донской минтранс закупил 20 подобных камер, в 2025 году планируют приобрести еще 20. Установка комплексов сейчас согласуется.