На трассах Ростовской области увеличат количество дежурных экипажей ДПС

Правоохранитель добавил, что за безопасностью на дорогах региона также следят с помощью 355 камер фото- и видеофиксации. В прошлом году донской минтранс закупил 20 подобных камер, в 2025 году планируют приобрести еще 20. Установка комплексов сейчас согласуется.