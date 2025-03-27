Терагерцовое излучение впервые применили для визуализации внутреннего уха

Работу этого подхода ученые проверили на образцах внутреннего уха, извлеченных из головы подопытных мышей. Последующие опыты подтвердили, что новая технология позволяет получать четкие трехмерные снимки этих органов и видеть все их ключевые компоненты, в том числе витки спирали улитки и пустоты внутри нее. Всю эту систему, как отмечают ученые, можно поместить внутрь эндоскопа или отоскопа, что позволит врачам изучать состояние внутреннего уха пациента прямо в рабочем кабинете.