Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере

«Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере — одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети «В Контакте».