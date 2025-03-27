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Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере

Медведев: возможностей для злоупотреблений в миграционной сфере быть не должно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения экзаменов на знание русского языка и истории, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере — одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети «В Контакте».