Как бороться с бессонницей, рассказал врач

Одним из наиболее опасных последствий бессонницы является значительное увеличение риска хронических заболеваний, угрожающих не только здоровью, но и жизни, в том числе сердца и сосудов, диабета, рака и инсульта. Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний.