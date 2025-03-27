Почти на 15%: более чем сотню жителей Башкирии ожидает индексация пенсии

По всем вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, жители республики могут обращаться в единый контакт-центр Социального фонда по бесплатному телефону 8 (800) 100−00−01. Линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.