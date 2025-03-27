Почти на 15%: более чем сотню жителей Башкирии ожидает индексация пенсии

С 1 апреля отделение Социального фонда России по Башкирии проиндексирует социальные пенсии для 104 тысяч получателей. Как сообщает пресс-служба ведомства, размер повышения составит 14,75%, что позволит компенсировать рост стоимости жизни наиболее уязвимым категориям граждан.
Повышение коснется жителей республики, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, включая людей с инвалидностью без стажа и тех, кто потерял кормильца. Также индексация затронет получателей государственного пенсионного обеспечения — ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников обороны Севастополя и Сталинграда, военнослужащих, получивших инвалидность вследствие военной травмы, и лиц, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.
Пенсии через отделения почтовой связи будут доставляться с 3 апреля по обычному графику. Для получателей, которым выплаты производятся 12 числа на банковские карты, в связи с выходным днем средства поступят досрочно — 10 апреля.
По всем вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, жители республики могут обращаться в единый контакт-центр Социального фонда по бесплатному телефону 8 (800) 100−00−01. Линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.
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