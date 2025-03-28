Найден кот с самым длинным в мире хвостом

Двухлетнего мейн-куна из американского штата Миннесота признали обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек. На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что длина хвоста Мистера Пагсли Аддамса (полная кличка животного) составляет 46,99 сантиметра.
Хозяйка питомца Аманда рассказала, что Пагсли, несмотря на юный возраст, всегда славился своим длинным хвостом. «Когда я впервые отвезла его к ветеринару, специалист сказал: “Это очень длинный хвост!”. И я посмотрела на него… и подумала: “Да… так оно и есть, не так ли?”», — вспомнила женщина.
С тех пор Аманда не могла избавиться от мысли о том, что ее кот особенный. Она рассказала об этом своим детям, которые узнали, что в Книге рекордов Гиннесса есть рекорд по длине хвоста, и после измерений выяснилось, что Пагсли побил его.
По словам Аманды, хвост Пагсли продолжает расти вместе с питомцем. Обычно мейн-кунам требуется около четырех-пяти лет, чтобы достичь своего полного размера.
Аманда описывает Пагсли как кота с золотым сердцем. Он также очень любопытный, ласковый, умный и не такой пугливый, как другие кошки. Все всегда хотят познакомиться с котом, называя его местной знаменитостью.
Аманда сказала, что Пагсли точно знает про свой длинный хвост, и иногда он немного мешает как коту, так и людям. «Когда мы готовим, он всегда лежит на кафельном полу в центре кухни. С четырьмя кошками вы понимаете, где “должны” быть их хвосты, чтобы не наступить на них, но это не относится к Пагсли, потому что его хвост на полметра длиннее, чем вы думаете!», — поделилась женщина.