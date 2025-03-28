Найден кот с самым длинным в мире хвостом

Аманда сказала, что Пагсли точно знает про свой длинный хвост, и иногда он немного мешает как коту, так и людям. «Когда мы готовим, он всегда лежит на кафельном полу в центре кухни. С четырьмя кошками вы понимаете, где “должны” быть их хвосты, чтобы не наступить на них, но это не относится к Пагсли, потому что его хвост на полметра длиннее, чем вы думаете!», — поделилась женщина.