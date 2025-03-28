Воронежцы жалуются на нехватку лекарств в государственных аптеках

Местные жители выражают недовольство по поводу ситуации, сложившейся в государственных аптеках, и делятся личными историями, подтверждающими серьезность проблемы.
Одна из жительниц города рассказала о своем печальном опыте в аптеке № 217. По её словам, сначала посетителям выдавали лекарства, но вскоре начались отказы.
Она стала свидетелем трогательной сцены: за препаратом стоял пожилой дедушка, который, отстояв очередь, узнал, что нужного лекарства нет в наличии. Он поделился своей бедой, отметив, что ждет этот препарат уже два месяца. В ответ на его жалобу фармацевт сообщила, что «пока может не приходить», так как поставки лекарств задерживаются, а сама аптека находится на грани закрытия из-за нехватки персонала и медикаментов.
«Мне просто стало тяжело на это смотреть», — призналась жительница Воронежа, описывая свои чувства к происходящему.
Она также рассказала о своих собственных трудностях с получением лекарств для бабушки. Чтобы получить препараты, ей пришлось пройти «круг ада» с обращениями в Минздрав и многочисленными жалобами.
«И то мне дали препараты только после скандала. А что делать пожилым? Они спину гнули для нас в свое время, а их в такие ужасные условия ставят», — отметила она.
Ситуация вызывает обоснованное беспокойство среди жителей города. Многие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями зависят от регулярного доступа к лекарствам, и подобные проблемы могут серьезно повлиять на их здоровье и качество жизни.