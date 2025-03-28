Воронежцы жалуются на нехватку лекарств в государственных аптеках

Она стала свидетелем трогательной сцены: за препаратом стоял пожилой дедушка, который, отстояв очередь, узнал, что нужного лекарства нет в наличии. Он поделился своей бедой, отметив, что ждет этот препарат уже два месяца. В ответ на его жалобу фармацевт сообщила, что «пока может не приходить», так как поставки лекарств задерживаются, а сама аптека находится на грани закрытия из-за нехватки персонала и медикаментов.