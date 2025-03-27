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Депутаты Ростовской области предложили установить День российского кадета

Донские парламентарии предлагают новую памятную дату.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы Законодательное Собрание Ростовской области приняло важные изменения в региональное законодательство. Об этом сообщили на сайте Донского парламента.

На 18-м заседании парламентарии VII созыва под председательством Александра Ищенко внесли поправки в закон о сохранении памяти погибших защитников Отечества. Теперь их имена будут навечно заноситься в почетные списки суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, казачьих образовательных учреждений, училищ силовых ведомств.

— Для Ростовской области с ее богатыми казачьими традициями патриотическое воспитание имеет особое значение, — подчеркнули в донском парламенте.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой установить новую памятную дату — День российского кадета 17 февраля. Это предложение уже направлено в Государственную Думу РФ.