Депутаты Ростовской области предложили установить День российского кадета

На 18-м заседании парламентарии VII созыва под председательством Александра Ищенко внесли поправки в закон о сохранении памяти погибших защитников Отечества. Теперь их имена будут навечно заноситься в почетные списки суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, казачьих образовательных учреждений, училищ силовых ведомств.