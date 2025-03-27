Прокуратура запросила для Депардье полтора года условно

«Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись. Однако с началом СВО Депардье принялся лить грязь на Россию. Остановил работу над фильмом об эскадрилье “Нормандия — Неман”, оскорбив память и наших воинов, и своих земляков. Затем последовал моему совету, поехал к себе, но и от гражданства РФ не отказался. Понятно, ведь здесь у него бизнес», — написал депутат.