Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов.