За нарушение требований пожарной безопасности на сотни тысяч оштрафовали известную уфимскую клинику

Октябрьский районный суд Уфы вынес постановление о привлечении ООО «МД Проект 2010» (клинический госпиталь «Мать и дитя») к административной ответственности за повторные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.
В ходе внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения:
— неисправность систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;
— неработоспособность внутреннего противопожарного водопровода;
— несоответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям.
Суд назначил «МД Проект 2010» штраф в 400 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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