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За нарушение требований пожарной безопасности на сотни тысяч оштрафовали известную уфимскую клинику

В Уфе клинику «Мать и дитя» оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Уфы вынес постановление о привлечении ООО «МД Проект 2010» (клинический госпиталь «Мать и дитя») к административной ответственности за повторные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В ходе внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения:

— неисправность систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

— неработоспособность внутреннего противопожарного водопровода;

— несоответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям.

Суд назначил «МД Проект 2010» штраф в 400 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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