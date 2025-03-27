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Повышена эффективность реакций для получения сульфоксидов

Расчеты и эксперимент показали, что на эффективность реакции сильнейшим образом влияет ион того металла, с которым связано порфириновое кольцо.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина (ИФХЭ РАН) сумели резко повысить эффективность реакций фотоокисления для получения сульфоксидов, широко используемых в химии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Ученые лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, используя обычный порфириновый катализатор и точно подобрав условия синтеза, на два порядка увеличили эффективность реакций фотоокисления для серосодержащих соединений», — отметили в пресс-службе.

Сульфоксиды — биологически активные соединения, представляющие большую ценность как промежуточные продукты в органическом синтезе. Прежде всего, они активно используются в фармакологии на начальной стадии синтеза лекарств.

Расчеты и эксперимент показали, что на эффективность реакции сильнейшим образом влияет ион того металла, с которым связано порфириновое кольцо (молекула). Для решающих опытов выбрали индиевый порфирин. Опыты велись при добавлении различных спиртов, а также уксусной кислоты как донора водородных связей. В итоге ученые эффективно окислили самые разные серосодержащие субстраты и получили первые граммы сульфоксидов.

«Используя вполне обычный порфириновый катализатор, нам удалось увеличить эффективность реакции почти в 100 раз. В будущем мы планируем провести эксперименты со сложными, дорогими, но и более активными катализаторами», — рассказал член авторского коллектива, ученый Степан Коробков.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Journal of Catalysis.