Повышена эффективность реакций для получения сульфоксидов

Расчеты и эксперимент показали, что на эффективность реакции сильнейшим образом влияет ион того металла, с которым связано порфириновое кольцо (молекула). Для решающих опытов выбрали индиевый порфирин. Опыты велись при добавлении различных спиртов, а также уксусной кислоты как донора водородных связей. В итоге ученые эффективно окислили самые разные серосодержащие субстраты и получили первые граммы сульфоксидов.