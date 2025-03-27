Эксперт: Индии и РФ важно углублять связи в области научных исследований по Арктике

Он указал на важность проведения научных конференций и форумов по Арктике для повышения осведомленности об этом регионе в Индии. В этой связи Бисен напомнил о подписании ряда соглашений между индийскими и российскими научными учреждениями. «Эти соглашения придадут новый импульс сотрудничеству между Индией и Россией в Арктике, будут способствовать развитию индийского туризма в этом регионе», — подчеркнул эксперт.