Эксперт: Индии и РФ важно углублять связи в области научных исследований по Арктике

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 марта. /ТАСС/. Индии и России важно углублять сотрудничество в области научных исследований по Арктике, где у двух стран есть большой потенциал. Об этом ТАСС заявил старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды, ветеран-подводник ВМС Индии Анураг Бисен.
«Нам нужно углублять сотрудничество в области научных исследований по Арктике, нам есть куда двигаться. У наших стран в этом направлении есть большой потенциал, не меньший, чем в других сферах, таких как экономическое взаимодействие, судостроение, туризм, образование», — сказал Бисен.
Он указал на важность проведения научных конференций и форумов по Арктике для повышения осведомленности об этом регионе в Индии. В этой связи Бисен напомнил о подписании ряда соглашений между индийскими и российскими научными учреждениями. «Эти соглашения придадут новый импульс сотрудничеству между Индией и Россией в Арктике, будут способствовать развитию индийского туризма в этом регионе», — подчеркнул эксперт.
Представители организаций России и Индии в ходе научной конференции «Северный форум — Индия», которая состоялась 19−20 марта в Нью-Дели, подписали пять соглашений, в том числе между Северным форумом и исследовательским индийским Фондом Вивекананды и Инженерным и технологическим Институтом Меерит. Также подписаны соглашения Проектного офиса развития Арктики, Российского союза туриндустрии с партнерами из Индии. Кроме того, индийский Университет Джавахарлара Неру подтвердил намерение стать членом российско-азиатского консорциума арктических исследований.