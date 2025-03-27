«Салават Юлаев» победил в матче с «Сибирью» со счетом 7:0

Сегодня, 27 марта, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 7:0 в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Алексей Василевский (забросил шайбу в ворота соперников на 17-ой минуте матча), Артем Горшков (28), Александр Хмелевский (37 и 53), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52) и Артем Набиев (56). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 29 марта. Команда вновь схлестнется в столице Башкирии с «Сибирью».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.