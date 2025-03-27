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Москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды в городе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в четверг, 27 марта, порекомендовал жителям и гостям столицы использовать метрополитен для перемещения по городу в связи с интенсивным движением на дорогах, вызванным дождем.

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Источник: РИА "Новости"

Причинами плотного трафика стали низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы и мелкие аварии.

— Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — говорится в сообщении, которое передает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

27 марта синоптики предупредили москвичей об облачной и дождливой погоде в столице. Согласно прогнозам, относительная влажность воздуха составляет около 96 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой о самых теплых и холодных днях и ночах на этой неделе.