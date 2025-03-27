Москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды в городе

Причинами плотного трафика стали низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы и мелкие аварии.
— Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — говорится в сообщении, которое передает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
27 марта синоптики предупредили москвичей об облачной и дождливой погоде в столице. Согласно прогнозам, относительная влажность воздуха составляет около 96 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой о самых теплых и холодных днях и ночах на этой неделе.