Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Абхазию запустят уже в этом году

Нижегородские власти начнут субсидирование прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Абхазию. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
На данный момент ведется поиск перевозчиков, которые смогут организовать комфортные рейсы для жителей. Авиаперелеты запланированы уже в этом году.
— У нижегородцев большой интерес к отдыху в Абхазии, а у жителей Сухума — к посещению нашего города, — отметил Глеб Никитин.
Напомним, ранее стало известно, что нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание, которое продлится до 25 октября. В этот период запланированы пассажирские рейсы по 24 направлениям, которые будут осуществлять 18 авиакомпаний.