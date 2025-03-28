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Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Абхазию запустят уже в этом году

Перелеты будут субсидировать.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские власти начнут субсидирование прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Абхазию. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

На данный момент ведется поиск перевозчиков, которые смогут организовать комфортные рейсы для жителей. Авиаперелеты запланированы уже в этом году.

— У нижегородцев большой интерес к отдыху в Абхазии, а у жителей Сухума — к посещению нашего города, — отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание, которое продлится до 25 октября. В этот период запланированы пассажирские рейсы по 24 направлениям, которые будут осуществлять 18 авиакомпаний.