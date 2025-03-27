Работникам уфимского предприятия почти год не выплачивали полностью зарплату

В Уфе работникам предприятия задолжали десятки миллионов рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, руководство организации «Уралдортранс» с мая 2024 по февраль 2025 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 76 работникам. Общая сумма задолженности превысила 27 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев», имущество компании и ее директора наложен арест на сумму, покрывающую задолженность.
В результате удалось добиться погашения 26,7 миллионов рублей задолженности перед работниками.
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