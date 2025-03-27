Ростов, Краснодар и ДНР свяжет новый автобусный рейс

Первый рейс отправится в путь 27 марта в 21:45 из города Мариуполя. В Новороссийск автобус прибудет 28 марта в 9:00. Отметим, что маршрут уже внесен в реестр регулярных перевозок ДНР и будет обслуживать пассажиров, следующих между Донбассом, Ростовской областью и Краснодарским краем.