Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».