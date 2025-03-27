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Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой

Путин: арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин.

Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.

«Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».