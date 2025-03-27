Эксперт объяснила, как язык тела разрушает ваш авторитет

По словам специалиста есть пять «антилидерских» признаков — это сутулость и опущенные плечи — выдают неуверенность и пассивность, вялое рукопожатие — воспринимается как отсутствие внутренней силы, скрещенные руки/ноги — сигнализируют о закрытости и нежелании контактировать, избегание зрительного контакта — может трактоваться как нервозность или обман, а частое прикосновение к лицу — подсознательно читается как попытка что-то скрыть.