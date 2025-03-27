Эксперт объяснила, как язык тела разрушает ваш авторитет

Ольга Прокудина, тренер по голосу и речи, в интервью NEWS.ru раскрыла, какие невербальные сигналы мгновенно формируют образ слабого и неуверенного человека, особенно в деловых кругах.
По словам специалиста есть пять «антилидерских» признаков — это сутулость и опущенные плечи — выдают неуверенность и пассивность, вялое рукопожатие — воспринимается как отсутствие внутренней силы, скрещенные руки/ноги — сигнализируют о закрытости и нежелании контактировать, избегание зрительного контакта — может трактоваться как нервозность или обман, а частое прикосновение к лицу — подсознательно читается как попытка что-то скрыть.
— В деловой среде такие позы мгновенно снижают ваш статус. Окружающие считывают их как отсутствие лидерских качеств, — подчеркнула тренер по голосу.