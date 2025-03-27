Артист из Башкирии был удостоен награждения «Золотой маской»

Сегодня, 27 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поздравил народного артиста республики и России Айрата Ахметшина с получением специальной премии «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» по итогам 2023−2024 года.
Руководитель региона назвал вручение награды выдающимся событием в культурной жизни Башкирии. Айрат Акрамович 59 лет своей творческой жизни Айрат посвятил служению Башкирскому государственному театру кукол. Артист вошел в число 14 лауреатов престижной награды, среди которых такие мэтры сцены, как Никита Михалков, Марина Неелова, Марк Розовский и Евгений Стеблов.
— Восхищаюсь и поздравляю с этой победой! И приглашаю в театр всех зрителей, маленьких и взрослых, — заявил Хабиров.
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