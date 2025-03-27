Путин поручил создать механизм финансирования медпомощи в Арктике

«Доступность медицинских услуг на севере объективно ниже, чем в среднем по России. Особенно в удаленных населенных пунктах. Прошу правительство подготовить для них специальный механизм финансирования медицинской помощи», — сказал президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога».