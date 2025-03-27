Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин

«На Дальнем Востоке запущена программа “Доступное арендное жилье”… Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году», — сказал Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».