Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
«На Дальнем Востоке запущена программа “Доступное арендное жилье”… Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году», — сказал Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.
Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров «Муравьёв-Амурский — 2030». «Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране», — добавил президент.