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В Ростове осудили за шпионаж жителя Волгограда

В Ростове суд вынес приговор жителю Волгограда за передачу данных о военных объектах.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Волгограда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 27 марта.

Его признали виновным по статьям «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» и и «Участие в террористической организации».

Суд установил, что в 2023 году обвиняемый через интернет вступил в запрещенную в России организацию. Позже он связался с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал данные о военных объектах в Волгограде и Астраханской области.

Правоохранители задержали молодого человека. С учетом позиции гособвинения суд назначил 12 лет колонии строгого режима, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме.