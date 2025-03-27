В Ростове осудили за шпионаж жителя Волгограда

Южный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Волгограда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 27 марта.
Его признали виновным по статьям «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» и и «Участие в террористической организации».
Суд установил, что в 2023 году обвиняемый через интернет вступил в запрещенную в России организацию. Позже он связался с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал данные о военных объектах в Волгограде и Астраханской области.
Правоохранители задержали молодого человека. С учетом позиции гособвинения суд назначил 12 лет колонии строгого режима, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме.